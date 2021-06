Gira armato di coltello in stazione a Roma, la polizia spara per fermarlo: ferito all’inguine un 44enne ghanese – I video

L’uomo, di 44 anni, è ricoverato in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita

Era stato avvistato da un addetto della sicurezza della stazione Termini di Roma ieri, 19 giugno, mentre brandiva un’arma bianca. Raggiunto dagli agenti della Polfer, l’uomo, originario del Ghana, ha opposto resistenza rifiutandosi di gettare a terra il coltello. Per bloccarlo, le forze dell’ordine sono state costrette a sparare un colpo contro il 44enne. Una volta ferito all’inguine, gli agenti sono riusciti a disarmarlo e un’ambulanza l’ha trasportato in ospedale. Al momento, l’uomo, con precedenti a suo carico, si trova ricoverato in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

armato coltello roma 2

