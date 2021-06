Incidente stradale a Velletri: muore un ragazzo di 14 anni

Un ragazzo di 14 anni è morto in un incidente stradale la notte scorsa in via Colle Caldara, a Velletri, in provincia di Roma. Da quanto si apprende finora, nello scontro sono rimasti coinvolti un 38enne alla guida di una Volkswagen Golf, e il 14 enne, entrambi residenti a Velletri. Il ragazzo è morto a causa delle lesioni riportate nell’impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento. Sull’incidente ora indagano i carabinieri della compagnia di Velletri. Intanto la salma del ragazzo è stata trasportata all’istituto di medicina legale del Policlinico Tor Vergata ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

