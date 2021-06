Damiano e Thomas dei Maneskin si baciano in diretta tv in Polonia: «L’amore non è mai sbagliato» – Il video

Sabato sera, nel corso di uno show andato in onda sulla tv pubblica della Polonia, Damiano David e Thomas Raggi dei Maneskin si sono baciati in diretta. Un gesto simbolico che arriva in occasione del mese del Pride per dimostrare sostegno alla comunità Lgbtq+. I Maneskin, senza troppi giri di parole, chiedono «pari diritti». «Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di farlo senza alcun timore. Pensiamo che tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere chi caz*o vogliono. Grazie Polonia. L’amore non è mai sbagliato», hanno dichiarato. Poi il noto gruppo musicale ha condiviso il video sui social.

Foto e video: MANESKIN/INSTAGRAM

