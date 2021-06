Pride day, in migliaia alle parate di Roma e Milano. Zan: «È ora che l’Italia decida da che parte stare»

Da nord a sud, hanno sfilato oggi in tutta Italia i colori arcobaleno in occasione del Pride e della giornata mondiale dell’orgoglio Lgbtq+. A Milano migliaia di persone si sono ritrovate alle 16 all’Arco della Pace per l’inizio della parata dopo giorni di proteste e polemiche sul Ddl Zan a causa della nota invita dal Vaticano. «L’Italia deve decidere da che parte stare, il problema con Salvini non è personale, è politico», ha dichiarato Alessandro Zan a margine dell’inizio del Pride a Milano. «Come possiamo noi sederci a un tavolo di trattativa con chi, come Salvini e Meloni, sostiene quei Paesi (Ungheria e Polonia, ndr) che stanno facendo delle leggi discriminatorie?», ha aggiunto Zan. Presente anche il sindaco di Milano: «Il messaggio che arriva da Milano è che il tempo è scaduto. Andiamo in Parlamento e andiamoci a contare», ha affermato Giuseppe Sala. Sul palco hanno sfilato cantanti di rap e trap, nella piazza sventolavano bandiere di Verdi, Pd, antifascisti, studenti e una miriade di associazioni. Tra i più fotografati, una persona trans travestita da leopardo e un Gesù con tanto di croce su cui erano scritte a mano le parole d’ordine del mondo LGBTQ+ e non solo.

Migliaia di persone, soprattutto giovani, anche a Roma. Tanti gli slogan scanditi a piazza Vittorio. «Vogliamo i nostri diritti, Ddl Zan, Libertà, Italia Stato laico, Vaticano Stato invasore». Presente nella capitale anche Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco per Roma. «Una bellissima iniziativa, di allegria e di gioia di vivere. Speriamo di esserne all’altezza. Vogliamo la legge Zan». Alla parata, tra le varie sigle, anche l’Arcigay, la Rete Rainbow e il Partito Gay con il candidato a sindaco di Roma Fabrizio Marrazzo.

Un murale dell’artista Laika mostra il bacio tra due Guardie Svizzere, Roma, 26 giugno 2021 / / ANSA | FABIO FRUSTACI

