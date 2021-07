L’Italia del basket dalla parte di Black Lives Matter: tutti in ginocchio contro il razzismo

Gli atleti dell’Italbasket hanno deciso di inginocchiarsi. Un gesto simbolico di cui tantissimo si è discusso negli ultimi giorni, con la Nazionale di calcio a Euro 2020 che ha deciso di non inginocchiarsi contro il razzismo nei primi due match del girone (nella terza partita l’hanno fatto solo cinque giocatori su 11) e nell’ottavo di finale contro l’Austria: giovedì 1° luglio gli Azzurri dell’Italbasket hanno scelto invece di farlo prima dell’inizio di ogni gara al torneo preolimpico di Belgrado 2021, in sostegno al movimento Black Lives Matter. I cestisti si sono inginocchiati prima della gara d’esordio, che vede l’Italia in campo contro Porto Rico (il 30 giugno l’Italia avrebbe dovuto giocare contro il Senegal, ma la nazionale africana è stata esclusa dal torneo a causa di alcune positività al Covid tra giocatori e staff). Un esempio che questa volta, in occasione dei quarti di finale di Euro 2020 contro il Belgio, i calciatori azzurri seguiranno venerdì 2 luglio. Una decisione presa sulla scia di quella degli avversari, che finora si sono sempre inginocchiati in sostegno di Black Lives Matter.

