Tra moglie e marito Renzi a malpartito. Fedez: «Matteo stai sereno»

Il duro affondo del cantante per proteggere la moglie: «C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendo che è pioggia»

Nel botta e risposta tra Chiara Ferragni e Matteo Renzi interviene anche Fedez che, rispondendo a un tweet del leader di Italia Viva, dice: «Stai sereno Matteo, oggi c’è la partita. C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia». Matteo Renzi, infatti, poco prima, rispondendo a un attacco di Ferragni (che in una storia scriveva: «Che schifo che fate politici», riferendosi alla volontà di Italia Viva di far saltare il ddl Zan in Senato così com’è), aveva bollato la nota influencer, e moglie di Fedez, come una qualunquista: «La politica è una cosa seria e faticosa. Dire come la Ferragni che i politici fanno schifo è qualunquismo».

Leggi anche: