«Invincibles»: la vittoria degli Azzurri nelle copertine dei giornali internazionali

La stampa internazionale ha monitorato con grande attenzione il successo della Nazionale sull’Inghilterra in finale di Euro 2020. Il trionfo nel torneo degli Azzurri, infatti, è stato al centro delle prime pagine di alcune tra le testate più famose al mondo. Tra le più apprezzate sui social quella del francese L’Equipe, che ha pagato tributo alle capacità della squadra di Roberto Mancini titolando «Invicibili». Altro grande tema dei titoli il rovesciamento del coro inglese “It’s coming home“, cambiato come nel caso dei giornali scozzesi, in “It’s coming Rome“.

