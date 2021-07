Mancini festeggia la vittoria dell’Europeo anche sui social: «Nuovo trofeo? Nuova foto profilo»

«Nuovo trofeo? Nuova foto profilo». Mr Mancini, il commissario tecnico che dopo 53 anni ha riportato la nazionale italiana sul tetto d’Europa, celebra – anche sul fronte social – la vittoria di ieri Wembley con una nuova immagine profilo e, come lo definirebbero i giovanissimi, con un glow up di tutto rispetto, oltre che meritato. Mancini è ritratto con un sorriso radioso, con il tricolore sulle spalle, mentre alza con fierezza la coppa di Euro 2020. Ma dopo la vittoria a Wembley, Mr Mancio ha deciso di cambiare anche la propria biografia sui suoi profili social. Non è più il “semplice” allenatore degli Azzurri. No. Da ieri sera è «il CT Nazionale Italiana Campione d’Europa». Una specifica tanto agognata, quanto meritata, anche perché la vittoria a Wembley, per Mancini rappresenta anche una piccola rivincita personale. «Da giocatore azzurro non ho avuto la fortuna di vincere quel che avremmo meritato, né con l’Under 21 né al Mondiale ’90 – aveva infatti dichiarato il ct prima della finalissima -. Spero di togliermi, questa volta nelle vesti di allenatore, quelle soddisfazioni che in nazionale da giocatore mi sono mancate». E così è stato. E si celebri allora questa storica vittoria ovunque, tenendo traccia di quel tanto agognato momento di gioia e di rivalsa anche con una nuova trionfante foto sui social.

Foto in copertina: Twitter / @robymancio

