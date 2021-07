Euro 2020, dalla fase a gironi al trionfo a Wembley: tutti i gol degli Azzurri – Il video

Dall’esordio allo stadio Olimpico di Roma al trionfo finale a Wembley di Euro 2020. L’avventura della Nazionale di Mancini, in questi Europei itineranti, è durata un mese. Ma gli Azzurri, partita dopo partita, non senza alcune difficoltà, hanno saputo reggere il ritmo degli incontri, rimanendo imbattuta in tutte le partite. Nel primo match la nazionale si è imposta per 3 a 0 contro la Turchia. Stesso risultato, nella partita successiva, contro la Svizzera. Il gol di Pessina è stato decisivo per battere poi il Galles 1 a 0. Negli ottavi di finale contro l’Austria, 2 a 1. Nei quarti contro il Belgio ancora 2 a 1 grazie ai gol di Barella e di Insigne. In semifinale contro la Spagna è stato decisivo il rigore di Jorginho. E infine, l’ascesa azzurra si è conclusa con i calci di rigore contro l’Inghilterra a Wembley, con la parata di Donnarumma che ha sigillato il trionfo degli Azzurri.

Foto in copertina: TWITTER / NAZIONALE ITALIANA VIVO AZZURRO

