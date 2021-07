Matteo Renzi e Lucio Presta indagati per finanziamento illecito. L’inchiesta parte dal documentario “Firenze secondo me”

L’anticipazione arriva dal quotidiano Domani. Secondo il giornale la procura di Roma avrebbe iscritto Matteo Renzi e il manager Lucio Presta per nel registro degli indagati di un’inchiesta che si concentra sul documentario Firenze secondo me. Le accuse per l’ex premier sono di finanziamento illecito e false fatturazioni. Il documentario è stato diffuso nel 2018 sul canale Nove e vede lo stesso Renzi raccontare i monumenti di Firenze. La rivista L’Espresso aveva segnalato due anni fa che il compenso ottenuto dall’ex premier per il documentario era fuori mercato: circa 500 mila euro, che sommati ai costi di produzione avrebbero portato il costo di tutto il prodotto a quasi un milione di euro.

Secondo Domani, Lucio Presta si sarebbe giustificato dicendo che per lui Firenze secondo me era un «investimento nel tempo». Ma le attenzioni della Procura non riguarderebbero solo questo documentario: «I dubbi toccano soprattutto – scrive Domani – altri due contratti e relativi bonifici da centinaia di migliaia di euro a favore di Renzi, scoperti dopo una verifica fiscale nella sede dell’Arcobaleno Tre (la società di Presta, ndr). Denaro versato dalla società del manager all’ex premier per la cessione dei diritti d’immagine e per alcuni progetti televisivi che i due avrebbero dovuto fare insieme». Il quotidiano ha rivelato anche che l’inchiesta sarebbe guidata dai pm Alessandro Di Taranto e Gennaro Varone. Nel decreto di perquisizione i due Pm parlano di «rapporti contrattuali fittizi, con l’emissione e l’annotazione di fatture relative a operazioni inesistenti, finalizzate anche alla realizzazione di risparmio fiscale, consistente nell’utilizzazione quali costi deducibili inerenti all’attività d’impresa costi occulti del finanziamento della politica».

Leggi anche: