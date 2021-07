Brasile, il presidente Bolsonaro ricoverato d’urgenza per un’ostruzione intestinale

La nota diffusa dalla Presidenza del Repubblica brasiliana parla di un imminente trasferimento a San Paolo per un intervento chirurgico

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale militare di Brasilia per forti dolori addominali. La nota diffusa dalla Presidenza del Repubblica brasiliana parla di un imminente trasferimento a San Paolo per un intervento chirurgico di cui Bolsonaro avrebbe bisogno a causa di una ostruzione intestinale diagnosticata dai medici di Brasilia. L’equipe guidata dal chirurgo Antonio Luiz Macedo, che ha attualmente in cura il presidente, si occupò di lui anche dopo la coltellata ricevuta nel 2018 durante una manifestazione pubblica. I dolori avvertiti dal presidente del Brasile, 66 anni, sembrerebbero attribuibili a un insieme di farmaci che Bolsonaro avrebbe preso a causa di recenti impianti dentali.

