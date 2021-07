Ddl Zan, la senatrice di Forza Italia Barbara Masini si commuove al Senato dopo il coming out: «Mia madre mi disse: “Ho paura per te”» – Il video

Un intervento commosso quello della senatrice Barbara Masini che a pochi giorni dal coming out ha preso la parola in aula durante la discussione del disegno di legge Zan contro l’omotransfobia e l’abilismo per difenderlo. Nel corso del suo discorso, la senatrice in quota Forza Italia ha fatto cenno alla sua storia personale. «Quando capì di me mia madre mi disse: “Ho paura per te”. Tutti i genitori hanno paura per i propri figli. Per il loro futuro, per la loro salute, per un incidente, per una casualità amara del destino. Ma non tutti sono costretti ad avere pura per una società immatura, che ritiene che tuo figlio o tua figlia possano o debbano essere un soggetto più vulnerabile per quello che è». Poi Masini si è rivolta a chi, da settimane, sta ostacolando l’approvazione del Ddl: «A voi tutti auguro di poter guardare negli occhi i vostri cari. Quelli di oggi e quelli di domani, e anche quelli che un domani saranno diversi dai vostri desideri. E poter dire loro, io nel mio piccolo ti ho protetto dalla paura».

Leggi anche: