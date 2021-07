La gaffe del politico tedesco: ride durante la visita sul luogo delle alluvioni

Un video che mostra Armin Laschet, il governatore del Nordreno-Vestfalia, che ride nello sfondo, mentre il presidente della Repubblica Frank -Walter Steinmeier teneva oggi il suo discorso di cordoglio a Erftstadt, uno dei centri più colpiti dall’alluvione, sta costando molte critiche in Germania al ministro-presidente, che si candida alla cancelleria come successore di Angela Merkel.

Il video è stato pubblicato anche dalla Bild on line. Sulla gaffe di oggi, che potrebbe costargli più di un’antipatia in un momento in cui è in vetta ai sondaggi, ha risposto lui stesso su Twitter: «È stato assolutamente inopportuno e mi dispiace molto. Il destino delle persone, di cui abbiamo parlato tanto in questi giorni, ci sta molto a cuore», ha aggiunto. Il governatore è stato attaccato dall’Spd: il segretario Lars Klingbeil ha detto di essere rimasto «senza parole».

L’entourage di Laschet ha fatto anche precisare che il discorso di Steinmeier non si sentiva dalla sua postazione. Il candidato, che in questi giorni ha sospeso la campagna elettorale per stare sui luoghi dell’emergenza che ha colpito in particolare la sua regione, aveva fatto rievocare in questi giorni dalla stampa tedesca Gerard Schroeder, che fu rieletto proprio dopo un’alluvione e decine di scatti con gli stivali di gomma ai piedi.

