Il nuovo acquisto della Lazio si presenta cantando «Bella ciao». E tifosi non l’hanno presa bene – Il video

Per tradizione dello spogliatoio della Lazio, i nuovi arrivati si presentano alla squadra cantando una canzone. È un momento di semplice goliardia che, però, rischia di diventare un caso per Elseid Hysaj, albanese di 27 anni, appena passato alla Lazio di Maurizio Sarri dal Napoli. Hysaj ha scelto di cantare “Bella ciao” davanti ai suoi compagni ed è stato ripreso da Luis Alberto che ha poi pubblicato il video sui social (poi rimosso). La canzone partigiana ormai diventata popolare in tutto il mondo però non sembra essere stata gradita da diversi tifosi della Lazio. Anzi le reazioni sono state a dir poco violente: «Magari si spacca tutto» ha scritto qualcuno. «Se cantavi l’inno della Roma era meglio» ha aggiunto un altro. Altri si chiedono se il malcapitato Hysaj fosse stato informato che la tifoseria biancoceleste sia spesso associata all’estrema destra: «Ma lo sa di non essere a Livorno?».

