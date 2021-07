Ping pong, coreografie e lancio di snack. Cosa ha fatto Bezos nello Spazio – Il video

«Oh wow». Sono queste le prime parole che si sentono nel video pubblicato da Jeff Bezos sul suo account Instagram. Parole che arrivano dopo che la navicella trasportata dal razzo New Shepard ha superato la linea di Kármán, il confine che divide l’atmosfera terrestre dallo Spazio. Qui tutti gli astronauti di Blue Origin hanno potuto sperimentare cosa si prova in assenza di peso. Nelle immagini si vedono i quattro membri dell’equipaggio alzarsi dalle loro poltrone e cominciare a galleggiare nella cabina.

Il fondatore di Amazon e il fratello Mark si esibiscono anche in una coreografia, per sfoggiare la scritta «Hi Mom» disegnata sui palmi delle loro mani. Nei pochi minuti in cui la navicella è rimasta sopra i cento chilometri di altezza c’è stato anche il tempo per tirarsi delle palline da ping pong e cercare di lanciarsi in bocca quelle che sembrano noccioline. Sotto di loro la Terra, di cui è stato possibile anche ammirare la curvatura. Dopo qualche minuto nello Spazio, la navicella di Blue Origin è tornata verso il suolo. La discesa è stata rallentata prima da un paracadute e poi dai retrorazzi.

