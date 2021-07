Jeff Bezos nello spazio, oggi il lancio di New Shepard: cosa c’è da sapere sul primo volo del miliardario

Tutto pronto in Texas per il primo viaggio spaziale di Jeff Bezos. Il razzo New Shepard di Blue Origin, l’azienda aerospaziale fondata da Bezos nel 2000, sarà lanciato alle 15 (ora italiana) con a bordo, oltre al miliardario, altre tre persone. Non è una data casuale quella scelta dal fondatore di Amazon. Il 20 luglio ricorrono i 52 anni dello sbarco sulla Luna. D’altronde, come dichiarato da Bezos stesso, andare nello spazio è stato il suo sogno da quando aveva cinque anni.

Come funzionerà il lancio

«Abbiamo esaminato tutti i sistemi del veicolo, inclusi hardware, software, procedure e preparazione dell’equipaggio. Attualmente non stiamo lavorando ad alcun “open issue” e New Shepard è pronto a volare», ha dichiarato il direttore di volo di Blue Origin, Steve Lanius, alla vigilia del lancio. Bezos e il suo equipaggio voleranno nove giorni dopo la missione della Virgin Galactic con a bordo Richard Branson. Ma il volo di Bezos, a differenza di quello di Branson, sarà il primo volo commerciale a superare la linea di Kármán, il confine tra l’atmosfera terrestre e lo spazio. Il viaggio, come spiega la Blue Origin sul suo sito, durerà 11 minuti. Il tempo per andare oltre i 100 chilometri dalla superficie terrestre e far sperimentare all’equipaggio la condizione di microgravità. Le capsule dentro cui viaggerà l’equipaggio possono ospitare fino a un massimo di sei persone. A un certo punto il razzo si staccherà e tornerà a terra. La navicella continuerà a viaggiare in autonomia fino a toccare i 106 chilometri di altitudine. Dopo inizierà la discesa, quindi l’atterraggio grazie a dei paracaduti. Il decollo avverrà dalle strutture private di Blu Origin nel Texas, vicino a Van Horn, a est di El Paso.

Chi c’è nell’equipaggio

A viaggiare con il miliardario ci saranno il fratello, Mark, l’82enne Wally Funk, che negli anni ’70 aveva partecipato all’addestramento piloti della Nasa, ma a cui non era mai stato concesso di partire, e un 18enne neolaureato di nome Oliver Daemen. Uno dei posti per il lancio inaugurale era stato venduto all’asta per 28 milioni di dollari, ma l’anonimo vincitore si è poi dovuto tirare indietro per questioni di incompatibilità di impegni lasciando così il posto al giovane Daemen. Sui prossimi viaggi, Blue Origin non ha ancora reso noto il costo dei biglietti spaziali, ma ha comunicato di avere già potenziali clienti. «Abbiamo intenzione di effettuare altri due voli quest’anno e molti altri in futuro. Abbiamo già una lista di clienti interessati», ha detto Ariane Cornell, direttore delle vendite di Blue Origin. I biglietti di Virgin Galactic sono stati venduti a 250mila dollari.

Come seguire il lancio

A partire dalle 14.30 ora italiana sarà possibile seguire il lancio in diretta sul canale in chiaro Focus. Una diretta streaming sarà presente anche sul canale YouTube di Blue Origin.

