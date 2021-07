Paura in spiaggia a Capri. Un bus precipita fuori strada per diversi metri: morto l’autista, almeno tre feriti gravi – Foto e video

Un minibus con a bordo una ventina di persone è uscito di strada a Capri, nella zona della spiaggia libera di Marina Grande. Una persona ha perso la vita nell’incidente: si tratterebbe dell’autista. Secondo le prime informazioni, sono almeno 19 feriti, giunti in triage nell’ospedale Capilupi: tre di loro sono in gravi condizioni. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri, mentre la Asl ha inviato da Napoli un elicottero con supporto medico e infermieristico. Il pulmino sarebbe precipitato per una decina metri, rompendo la barriera di protezione della strada. Il mezzo, impegnato nel servizio di trasporto pubblico sull’isola, è rimasto incastrato tra la scogliera e una struttura metallica, su un tratto di spiaggia libera, nei pressi del porto commerciale, non lontano da uno stabilimento balneare. «Ci siamo gettati in acqua, abbiamo temuto fosse crollato un palazzo», raccontano i bagnanti ancora sotto choc. Molta paura ma nessun ferito tra coloro che si trovavano sull’arenile, alcuni dei quali raccontano di essere intervenuti per soccorrere i feriti in attesa dell’arrivo delle ambulanze.

L’autobus a Capri precipitato fuori strada

