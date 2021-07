Voghera, spunta un video della lite: la vittima colpisce l’assessore Adriatici con un pugno – Il video

Agli atti dell’inchiesta sull’omicidio del 39enne di origini marocchine Youns El Boussettaoui c’è un video, ripreso da una telecamera di sorveglianza presente in Piazza Meardi, in cui l’uomo avvicina l’assessore leghista Massimo Adriatici e, dopo una breve discussione, lo colpisce con un pugno. Le immagini mostrano l’assessore della Lega cadere a terra e subito dopo lo si vede rialzarsi ed essere avvicinato da un paio di persone. Dal video non è chiaro, invece, il momento in cui Adriatici impugna l’arma e viene esploso il colpo mortale verso Youns El Boussettaoui.

La procura di Pavia chiede conferma degli arresti domiciliari

Al contempo, il pubblico ministero di Pavia, Roberto Valli, ha chiesto la conferma degli arresti domiciliari per l’assessore Adriatici per il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove. Domani l’assessore Adriatici comparirà davanti al gip.

La versione dell’assessore Adriatici

Subito dopo l’omicidio l’assessore ha sostenuto sostiene che il colpo è partito «per sbaglio» mentre cadeva dopo essere stato spintonato. Tuttavia non è chiaro perché la pistola calibro 22 semiautomatica avesse un colpo in canna a rischio di esplosione, a maggior ragione che l’arma non risulta essere provvista di sicura.

