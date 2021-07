L’odio No vax in Friuli, sfregi e insulti sul murales dedicato al generale Figliuolo

Insulti con una bomboletta nera sul dipinto del commissario per l’emergenza Coronavirus che tiene in braccio simbolicamente la penisola italiana: il murale dedicato a Francesco Paolo Figliuolo e agli alpini realizzato a Vivaro (Pordenone) sul lato di una casa è stato vandalizzato e ricoperto di scritte offensive. A scriverle, simpatizzanti No vax e no Green pass. Il disegno, a colori e alto alcuni metri, era stato realizzato lo scorso aprile, poco prima della visita del Commissario straordinario all’emergenza Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, da pittore della provincia che voleva rendergli omaggio. Raffigura il generale Figliuolo in tuta mimetica con cappello da alpino e mascherina che tiene in braccio l’Italia, uguale a uno dei disegni simbolo della pandemia in Italia, in cui una infermiera tiene in braccio la Penisola. Sull’accaduto indagano i Carabinieri. Unanime è stata la condanna degli esponenti politici locali.

