Ecologista, innovatore e per la «pace tra i popoli»: il candidato Conte presenta la Carta dei Valori del M5s – Il video

In un video postato sulla sua pagina Facebook il leader in pectore del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha presentato la Carta dei Valori del nuovo Statuto grillino, che verrà sottoposto al voto degli iscritti il 2 e il 3 agosto. Il filmato, che si avvale di immagini in slow motion e citazioni del discorso dell’ex premier a Italia 5 Stelle a Napoli il 12 ottobre 2019, si conclude con la presentazione del nuovo simbolo dei pentastellati con la scritta 2050. Cinque minuti abbondati del Conte pensiero. Il testo invece riproduce la Carta dei Valori contenuta nello Statuto: si va dall’ecologia all’innovazione tecnologica, passando per la pace tra i popoli del Mediterraneo.

«Alcuni giorni fa ho presentato lo Statuto del nuovo Movimento 5 Stelle, che verrà sottoposto al voto degli iscritti il 2 e 3 agosto. Lo Statuto è un documento molto importante: regola le attività e definisce i ruoli e le funzioni degli organi del nuovo Movimento. All’articolo 2 del nuovo Statuto trovate inserita la Carta dei principi e dei valori, un testo fondamentale per chiarire l’identità politica del nuovo Movimento», scrive Conte. «La Carta contiene la costellazione dei principi e dei valori che orienteranno ogni nostra azione, con l’obiettivo di costruire un futuro migliore e realizzare una società più equa e solidale, che consenta il pieno sviluppo della personalità di ognuno e garantisca migliori opportunità di vita a tutti. Qui di seguito troverete il testo completo della Carta dei principi e dei valori, insieme a un video di presentazione. Confido che vogliate condividerli anche con i vostri contatti», spiega l’ex premier.

