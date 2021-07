Il primo trailer di House of Gucci con Lady Gaga e un cast stellare: c’è la data di uscita al cinema – Il video

Si accorcia l’attesa per l’uscita di The house of Gucci, il film diretto da Ridley Scott sulle vicende legate al delitto di Maurizio Gucci. Oggi 30 luglio è stato svelato il primo tesser trailer e i poster dei protagonisti. Nel cast stellare c’è innanzitutto Lady Gaga, che interpreta Patrizia Reggiani. Adam Driver veste invece i panni del marito, Maurizio Gucci. Oltre a un irriconoscibile Jared Leto, Al Pacino e Jeremy Irons. L’uscita nella sale è prevista per il 24 novembre 2021.

Leggi anche: