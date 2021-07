Tokyo 2020, Lucilla Boari fa coming out dopo la conquista del bronzo nel tiro con l’arco: «Lei è la mia ragazza» – Il video

«La gara è lunga. Sono 72 frecce. Non sai mai come puoi finire. Magari sei in testa ma agli ultimi punti cambia tutto». Lucilla Boari è la prima italiana a vincere una medaglia individuale nel tiro con l’arco durante nella storia delle Olimpiadi. Un bronzo, conquistato a Tokyo 2020 contro il la statunitense Brown. Il punteggio rende ben chiaro chi ha dominato: la gara è terminata 6-1 per Boari. Nella conferenza stampa in diretta da Casa Italia, l’atleta ha spiegato che la sua passione per l’arco è nata fin da piccola, grazie soprattutto all’esempio del padre: «Ho iniziato a tirare a 7 anni. Con periodi in cui le cose non vanno. Poi ci sono i momenti belli e i momenti bellissimi, come questo». Oltre ai festeggiamenti per la prima medaglia in questa Olimpiade di una donna italiana in una disciplina individuale, durante la conferenza c’è stato spazio anche per un momento di commozione. Boari ha ricevuto diversi videomessaggi in diretta. Il primo è arrivato da Sandro, uno dei suoi migliori amici: «Che hai combinato Luci? Che hai combinato?». Il secondo invece da Sanne de Laat, un’arciera olandese: «Ti amo tanto, sono molto orgogliosa di quello che hai fatto, non vedo l’ora che ritorni, ti sto aspettando per darti un grande abbraccio». Finito il video Boari ha commentato: «Lei è Sanne, la mia ragazza».

Immagine di copertina: EPA/KIYOSHI OTA

