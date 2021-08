In tilt il sito della Regione Lazio, colpito anche il portale per le vaccinazioni: «È un potente attacco hacker»

«È in corso un potente attacco hacker al Ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del portale Salute Lazio e della rete vaccinale». Lo comunica in una nota l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. «Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitare il protrarsi dei disservizi. Le operazioni relative alla vaccinazioni – si spiega nella nota – potranno subire dei rallentamenti. Ci scusiamo per il disagio indipendente dalla nostra volontà». Al momento il sito della Regione Lazio risulta totalmente irraggiungibile. Nell’attacco sarebbe stato coinvolto anche il portale per la prenotazione delle vaccinazioni che appare per ora privato almeno della homepage. Il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, ha infatti confermato che l’attacco ha colpito anche i «sistemi informatici LazioCrea che gestiscono prenotazioni vaccini». E il governatore del Lazio, scusandosi per gli inevitabili disservizi causati dall’attacco, aggiunge: «Si tratta di un fatto gravissimo: abbiamo segnalato alle autorità l’attacco e ringrazio tutti i dipendenti che da questa notte sono al lavoro per difendere la centrale e per tornare alla normalità».

