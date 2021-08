Positiva scappa dall’ospedale a Palermo con il marito dopo il parto: «Si dicevano No vax». Il neonato abbandonato in culla

Una donna palermitana positiva al Covid è scappata dall’ospedale Cervello di Palermo dopo aver partorito. La donna era ricoverata in un’area riservata ai malati Covid nel reparto di Ginecologia. Una zona, dunque, non accessibile al pubblico e altamente vigilata. Ad aiutarla nella fuga è stato il marito che, dopo aver eluso i controlli di sorveglianza, è riuscito comunque a entrare fino alla stanza della moglie e a portarla fuori dalla struttura ospedaliera, abbandonando il neonato in culla. Secondo le prime testimonianze raccolte dagli investigatori sia la donna sia il marito si erano dichiarati No vax. Sono in corso indagini per rintracciare la coppia.

Foto di repertorio in copertina: ANSA/ IGOR PETYX

