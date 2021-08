Coronavirus, 21 decessi in un giorno. Oltre 6.500 nuovi contagi e tasso di positività in aumento: 3% (ieri 2,3%)

Il bollettino del 4 agosto

Il bollettino nazionale diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute registra nelle ultime 24 ore 21 decessi legati al Coronavirus. Un dato in calo rispetto a quello segnalato ieri, quando le vittime erano state 27. Il totale di morti da inizio emergenza arriva così a quota 128.136. Sul fronte dei nuovi contagi la curva invece è in netto aumento: sono 6.596 i positivi dell’ultima giornata, contro i 4.845 del report precedente.

La situazione negli ospedali

Per quanto riguarda la pressione sanitaria, oggi, 4 agosto, sono 14 gli ingressi in terapia intensiva registrati. Un numero in diminuzione rispetto alle 26 ospedalizzazioni di ieri. Il totale di persone ricoverate in rianimazione arrivano così a quota 260 (ieri 258). Sale anche il dato in area medica: 2.309 ricoverati con sintomi contro i 2.196 di ieri. Le persone in isolamento domiciliare arrivano a quota 94.651 .

Tamponi e tasso di positività

L’attività giornaliera di monitoraggio registra 215.748 nuovi tamponi eseguiti. In crescita rispetto ai 209.719 di ieri, per un totale di 78.220.645 test elaborati dall’inizio della pandemia. Dopo il calo segnalato dal bollettino precedente, il tasso di positività torna a salire: dal 2,3% di ieri al 3% delle ultime 24 ore.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione (in aggiornamento):

