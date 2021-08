Coronavirus, 6.902 nuovi positivi e 22 decessi in 24 ore. Salgono intensive (+11) e ricoveri ordinari (+84)

Il bollettino del 7 agosto

Il bollettino nazionale diffuso dalla Protezione civile e dal Ministero della Salute oggi, 7 agosto, registra 22 nuovi morti legati Coronavirus. Un dato in leggero calo rispetto a quanto segnalato ieri, quando le vittime erano state 24. Il totale dei decessi da inizio emergenza sanitaria arriva così a 128.209. La curva epidemiologica subisce invece un incremento sul fronte dei nuovi contagi: 6.902 nelle ultime 24 ore contro i 6.599 del precedente monitoraggio. Salgono anche gli attualmente positivi: da 104.685 di ieri a 108.535 dell’ultima giornata.

La situazione negli ospedali

Sul fronte della pressione ospedaliera oggi, 7 agosto, si segnalano 29 nuovi ingressi in terapia intensiva. Ieri erano stati 32, 25 due giorni fa. Il totale dei ricoverati nei reparti di rianimazione oggi è di 288, in aumento di 11 unità rispetto alle 277 persone registrate ieri. La curva continua a salire anche per i ricoveri in area medica: 2.533 nelle ultime 24 ore contro i 2.449 del 6 agosto.

Tamponi e tasso di positività

I positivi delle ultime 24 ore si registrano a fronte di 293.863 nuovi tamponi effettuati. Un’attività di monitoraggio in aumento rispetto a quella segnalata ieri, quando i test giornalieri eseguiti erano stati 244.657. Il tasso di positività, che calcola i positivi registrati sul totale di tamponi effettuati, oggi si attesta al 2,3%, in calo di -0,3% rispetto a ieri quando era stato del 2,7%.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione (in aggiornamento):

