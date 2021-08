La mappa dell’ondata di calore sull’Italia, picco venerdì: 15 città da bollino rosso

L’ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute parla di rischi non solo per i fragili ma per tutta la popolazione. Nelle prossime ore l’anticiclone Lucifero si abbatterà anche al Centronord

L’anticiclone africano “Luficero” si è abbattuto da meno di 24 ore sulla penisola italiana provocando allerte da bollino rosso in gran parte delle Regioni. Il caldo prolungato e asfissiante accompagnato spesso da afa e alti tassi di umidità andrà avanti per tutta la settimana, con previsioni di picchi di temperatura da record di 49-50 gradi. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute sarà la giornata di venerdì 13 agosto a raggiungere l’allerta più alta con almeno 15 città da bollino rosso. Il numero dei centri urbani individuati dal ministero aumenterà così di 5 unità da giovedì a venerdì, con l’aggiunta nell’elenco di Bolzano, Brescia, Cagliari, Firenze e Viterbo.

La mappa dell’ondata di calore da bollino rosso

Il bollettino diffuso dal ministero della Salute con la collaborazione del Dipartimento di Epidemiologia del SSR Regione Lazio, mira a comunicare i possibili rischi sulla salute provocati dalle ondate di calore, elaborando previsioni per 27 città a 24, 48 e 72 ore. Per la giornata più critica del 13 agosto il report aggiornato all’11 agosto individua 15 città da classificare al livello di rischio più alto, corrispondente a un “Livello 3“. Si tratta di luoghi in cui il caldo potrebbe provocare danni alla salute non solo della categoria più a rischio dei “fragili”, ma anche a quella di tutta la popolazione e sono:

Bari

Bologna

Bolzano

Brescia

Cagliari

Campobasso

Firenze

Frosinone

Latina

Palermo

Perugia

Rieti

Roma

Trieste

Viterbo

Le città da bollino arancione

Due sono invece le città che venerdì 13 agosto saranno interessate da un allarme da bollino arancione e quindi con Livello 2 di rischio:

Ancona

Napoli

10 centri da bollino giallo

10, infine, i centri urbani con bollino giallo e Livello 1 di rischio:

Catania

Civitavecchia

Genova

Messina

Milano

Pescara

Reggio Calabria

Torino

Venezia

Verona

Record previsto di 49-50 gradi

L’anticiclone “Luficero” da domani 12 luglio arriverà a colpire anche il Centronord, finora la parte del Paese meno interessata dalle alte temperature. Nelle ore passate il picco più alto è stato raggiunto in Sicilia a Lentini (Siracusa) con 47 gradi. Non andrà meglio oggi 11 agosto: il Sud Italia rischia di battere il record più alto mai registrato, oltrepassando anche i 48,5 gradi segnalati a Catenanuova, in provincia di Enna, nel 1999. La previsione proprio per la Sicilia sudorientale è quella di un picco di 49-50 gradi. Calabria, Puglia, Basilicata e Campania toccheranno dai 39 ai 42 gradi. «Almeno fino al weekend di Ferragosto», spiegano poi gli esperti meteorologi, «le temperature massime su Toscana, Lazio ed Emilia potrebbero toccare i 39-40 gradi nelle zone interne, 38 a Roma, fino a 37 in Veneto e Lombardia, 35 in Piemonte e 32 in Liguria».

