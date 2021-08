Femminicidio a Grosseto, uccide la compagna in auto e chiama i carabinieri: arrestato

I carabinieri lo hanno trovato ancora in lacrime con i vestiti sporchi di sangue davanti all’auto in cui c’era il corpo della vittima. Un uomo è stato arrestato in provincia di Grosseto dopo aver confessato l’omicidio della sua compagna. È stato lo stesso omicida a chiamare i carabinieri di Monterotondo Marittimo, quando al telefono ha confessato di aver ucciso la compagna intorno a mezzanotte. Il corpo della donna è stato ritrovato in auto con una evidente ferita alla gola. Vicino al cadavere c’era ancora il coltello. I carabinieri hanno provato in più occasioni a far calmare l’uomo per portarlo in caserma. Durante il tragitto, ha anche dato in escandescenza sfondando un vetro dell’auto.

