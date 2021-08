No, Andrew Cuomo non ha mai pronunciato la frase: «Non sono un pervertito, sono semplicemente italiano»

Il canale televisivo americano Fox News ha diffuso, tramite uno strillo riportato nel sottopancia di un servizio, una citazione attribuita e mai pronunciata da Andrew Cuomo durante il suo discorso per le dimissioni da governatore di New York: «Non sono un pervertito, sono semplicemente italiano». In Italia, per parlare del caso Cuomo, è stata diffusa un’ulteriore citazione attribuita allo stesso discorso: «Da italiano, ho sempre baciato e abbracciato in modo disinvolto». La diffusione della citazione riportata da Fox News ha scatenato le reazioni di alcuni italoamericani riportate dal New York Post.

Analisi

Come possiamo notare dalla trascrizione fedele dell’intervista (qui e qui), in nessun caso pronuncia parole come Italia, italiano, italiani e simili. Riportiamo di seguito le dichiarazioni di Cuomo, presenti al minuto 49:48 del video pubblicato da NBC New York, da tenere in considerazione:

I take full responsibility for my actions. I have been too familiar with people. My sense of humor can be insensitive and off-putting. I do hug and kiss people casually, women and men, I have done it all my life. It’s who I’ve been since I can remember. In my mind, I’ve never crossed the line with anyone, but I didn’t realize the extent to which the line has been redrawn. There are generational and cultural shifts that I just didn’t fully appreciate, and I should have, no excuses. The report, did bring to light a matter that I was not aware of and that I would like to address. A female trooper relayed a concern that she found disturbing, and so do I. Please let me provide some context. The governor’s trooper detail had about 65 troopers on it, but of the 65, only six women and nine Black troopers.

Cuomo descrive come si comporta da una vita e da quanto ha memoria, citando anche cambiamenti generazionali e culturali, parole che Fox News ha ricondotto alle sue origini italiane.

Chi ha diffuso la prima citazione?

Nello screenshot è possibile notare la scritta «Watters World», la criticata serie televisiva di umorismo politico condotta da Jesse Watters.

Chi ha diffuso la seconda citazione?

Alcune testate giornalistiche hanno diffuso una seconda citazione dove viene riportato un chiaro riferimento all’Italia: «Da italiano, ho sempre baciato e abbracciato in modo disinvolto». Non si riscontra neanche in lingua inglese nella trascrizione fedele riportata dal New York Times e su Rev.com. Cercando con una ricerca Google la frase esatta «As an Italian, I have always kissed and hugged in a casual way» troviamo due siti: Italy24news.com (articolo pubblicato l’undici agosto alle ore 09:09) e un forum portoghese.

Conclusioni

Cuomo non cita espressamente le sue origini italiane nel suo intervento video, ma di essere abituato a comportarsi con troppa familiarità con le persone, elementi che per il conduttore di Fox News sono bastate ricollegarle a uno stereotipo sugli italiani e per elaborare un virgolettato inesistente.

