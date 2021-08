Tivoli, l’incendio del Monte Catillo: le fiamme si avvicinano alle case, famiglie sgomberate – Il video

Da ieri i vigili del fuoco di Tivoli e la protezione civile sono al lavoro da ore per domare l’incendio sulla collina del monte Catillo. Si tratta, spiegano all’Adnkronos fonti dei pompieri, di un rogo di vaste proporzioni che sta impegnando da ore le squadre intervenute anche da Roma. I vigili del fuoco verificano minuto per minuto l’evoluzione del rogo per salvaguardare l’incolumità della popolazione esposta all’avanzare delle fiamme. Per contribuire alle operazioni di spegnimento dell’incendio sono intervenuti anche due elicotteri e due Canadair.

Stanotte sono stati evacuati una trentina di residenti nella comunità don Bosco e successivamente 25 famiglie da una palazzina. Le fiamme, infatti, si sono avvicinate intorno alle 2 nel centro abitato e le squadre sono ora schierate a protezione degli edifici.

Video da: Simone Mori su Twitter

Leggi anche: