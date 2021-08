Incendio a Milano, un palazzo di 15 piani divorato dalle fiamme: 20 intossicati, evacuate le prime famiglie

Un palazzo di 15 piani, zona sud di Milano, completamente avvolto dalle fiamme. La facciata è andata totalmente distrutta. Il palazzo si trova in via Antonini ed è circondato da squadre di vigili del fuoco e da ambulanze. Non è ancora chiaro quante persone si trovino al suo interno e quali siano le cause dell’incendio. Le fiamme, infatti, hanno cominciato a divorare il palazzo verso le 17.45. Nel palazzo abitano 70 famiglie, in parte già evacuate: in centinaia, intanto, si trovano in strada ed è impossibile stabilire se tutte le persone hanno già lasciato l’edificio. Le autorità, infatti, vogliono capire se possano esserci ancora persone all’interno. Da quanto si apprende, il fuoco ha iniziato a propagarsi dall’ultimo piano. Sul posto anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

L’intervento dei vigili del fuoco

20 intossicati, la paura dei residenti

Una ventina gli inquilini visitati dal 118: sono leggermente intossicati ma in buone condizioni, secondo il Corriere della Sera. «Abbiamo sentito odore di fumo e siamo subito scappati via. Non pensavo fosse così grave», ha spiegato una delle residenti del palazzo in fiamme. «Ci avevano detto che i pannelli che ricoprivano il palazzo erano resistenti al fuoco, invece sono bruciati rapidamente come fossero burro», ha aggiunto un altro residente.

La diretta

