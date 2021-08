Varese, un uomo armato di coltello aggredisce due agenti che reagiscono sparando: è in gravi condizioni

L’episodio è avvenuto a Lavena Ponte Tresa. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso

Poco dopo le 8 di questa mattina è avvenuta una sparatoria a Lavena Ponte Tresa nel Varesotto, al confine con la Svizzera, dopo che un uomo senza documenti ha aggredito due agenti armato di coltello. Prima si è scagliato su un agente che nella colluttazione è caduto a terra, poi si è rivolto al collega che ha sparato ferendolo all’addome. L’uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese. Intubato, è in prognosi riservata.

