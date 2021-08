Leo Messi e il (finto) esordio con il Psg: il video da 28 milioni di visualizzazioni che ha fatto il giro del web – Il video

È tutta una messinscena ma ha tratto in inganno oltre 28 milioni di persone. Per dare un’idea, circa il 40% della popolazione francese. I fan di Lionel Messi attendono con così tanta curiosità l’esordio della Pulce con il suo nuovo club, il Paris Saint-Germain, che tanti di loro sono caduti nella rete di un clickbait che sta facendo il giro del web. Mentre scriviamo sono 28,3 milioni le persone che negli ultimi sei giorni hanno visto il finto video caricato su YouTube. Negli otto minuti di filmato, la Pulce non appare mai nelle riprese. Ma è bastato mettere Messi nella foto utilizzata come copertina del filmato – nella quale indossa peraltro i guanti invernali – per fare abboccare i più. Nelle riprese i giocatori sono effettivamente quelli del Psg, ma la divisa è della scorsa stagione. Le immagini, intitolate «PSG-Reiims 4-0 gol e tutti gli highlights», sono state create da un utente abile al montaggio, che si sta facendo beffa dei tifosi. La partita Psg-Reims si giocherà solo la prossima settimana. Chissà se gli highlights del vero esordio di Messi collezioneranno numeri migliori del suo fake.

La copertina del video che ha tratto in inganno milioni di utenti.

