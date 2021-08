Incendio Milano, dal palazzo piovono detriti – Il video

Sono diversi i i video pubblicati in rete che mostrano i primi attimi dell’incendio che oggi a Milano ha divorato un palazzo di 15 piani. Si vede chiaramente come dalla struttura, in un primo momento, siano piovuti detriti anche a diversi metri dalle fiamme. Una situazione pericolosissima, per i residenti della zona, che, per fortuna, non ha causato né morti né feriti. Sono venti le persone leggermente intossicate, nessuno è andato in ospedale. Ora restano da chiarire due cose: la causa dell’incendio e il motivo per cui ha bruciato così velocemente tutto il palazzo.

Video da TWITTER

