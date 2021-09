Paura a Roma, spari da un’auto in corsa: feriti gravemente due ventenni

Due ragazzi di 22 anni sono stati feriti gravemente a Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma, colpite da colpi d’arma mentre erano sedute sul ciglio della strada. I colpi di pistola sono partiti da un’auto di passaggio in via dell’Archeologia per poi scappare. Sul caso indagano i carabinieri di Frascati. Secondo Romatoday, i due ventenni, entrambi con precedenti, sono stati trasportati in ambulanza al Policlinico Casilino e a quello di Tor Vergata in codice rosso. Uno dei due è stato ferito alla spalla destra e non sarebbe in pericolo di vita. Più preoccupanti le condizioni dell’altro ragazzo, che ha una ferita grave all’addome.

