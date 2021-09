È nata e sta bene Poesia, la bimba afgana nata in Italia dopo la fuga di sua madre da Kabul

Si chiama Ghazal, “poesia”, la prima bambina nata in Italia da una cittadina afgana dopo le operazioni di evacuazione da Kabul. Ieri, 8 settembre, è venuta alla luce all’ospedale San Filippo Neri di Roma. A darne notizia era stato il presidente della Regione Nicola Zingaretti sui suoi profili social: «Dal San Filippo Neri una bella notizia. È nata la prima bambina di una cittadina afghana fuggita da Kabul che avevo incontrato qualche giorno fa visitando un centro di accoglienza delle suore carmelitane – ha scritto su Twitter -. Benvenuta Ghazal! Il tuo nome vuol dire Poesia, ne abbiamo bisogno!». Secondo quanto si apprende, dopo il parto la mamma ha voluto ringraziare il personale sanitario per l’assistenza e l’accoglienza.

«Nonostante in consultorio vediamo tante situazioni difficili, questa è un’esperienza che ti cambia la vita», ha commentato Laura Anelli, ginecologa responsabile dei consultori dell’Asl Roma 1 che ha seguito la donna dal suo arrivo in Italia. «Nonostante l’organizzazione eccellente delle strutture di accoglienza ci sono storie tragiche, famiglie divise – aggiunge – davanti a tanto dolore non si può rimanere indifferenti. Ho iniziato a seguire la donna dal suo arrivo a Roma, 15 giorni fa circa. Quando l’ho vista la prima volta aveva gli occhi tristi, lo sguardo perso. Poi le cose sono andate meglio. Abbiamo cercato di fornire tutta l’assistenza necessaria e di farla sentire accolta».

Immagine di copertina: ANSA/EMANUELE VALERI

