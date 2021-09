Afghanistan, i talebani rinviano l’insediamento del governo: «Non sarà l’11 settembre»

La cerimonia di insediamento del nuovo governo dei talebani non si terrà domani, 11 settembre, nel giorno del ventennale dell’attentato alle torri gemelle. A darne notizia è Inamullah Samangani, membro della commissione Cultura dell’esecutivo provvisorio, che ha scritto su Twitter: «Le voci secondo cui la cerimonia di inaugurazione avrà luogo domani, 11 settembre, non sono vere». «La cerimonia di inaugurazione è stata cancellata alcuni giorni fa -continua Samangani nel post -. Per non confondere ulteriormente la popolazione, la leadership dell’Emirato islamico ha annunciato parte del gabinetto, che ha già iniziato a lavorare».

Immagine di copertina: EPA/STRINGER

