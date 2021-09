Tromba d’aria a Pantelleria: due morti e nove feriti, 4 gravi. I soccorritori: «Scena apocalittica» – Video e Foto

«Quello che si è presentata ai nostri occhi è stata una scena apocalittica». Così i soccorritori del 118 giunti sull’isola di Pantelleria descrivono lo scenario lasciato dalla tromba d’aria che si è abbattuta sulla località siciliana intorno alle 19:30. Il bilancio è pesante: due morti e 9 feriti, di cui 4 in condizioni gravi. Nelle ore precedenti all’accaduto, l’isola era stata investita da un’ondata di maltempo che nelle scorse ore aveva già provocato disagi alla popolazione. Il tornado ha investito anche abitazioni e mezzi di trasporto in strada, distruggendo almeno 10 vetture. A confermare i decessi è stato lo stesso sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo, che al momento segue e coordina le operazioni di ricerca e soccorso. Sull’isola, infatti, sono arrivati i primi uomini del 118 a bordo di un elisoccorso, oltre a quelli del dipartimento della Protezione Civile. «Sono in corso le ricerche», ha affermato il primo cittadino, «Stiamo ancora valutando quello che è successo». Le vittime, che si trovavano a bordo delle loro auto, sono state scaraventate fuori dall’abitacolo: una su un muretto, l’altra a terra. Anche i feriti sarebbero stati coinvolti in incidenti stradali provocati dalla furia del maltempo.

Foto: Facebook/Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile

