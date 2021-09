Draghi è (di nuovo) tra le 100 persone più influenti secondo il Time: è l’unico italiano in lista

«Sono passati nove anni dal suo famoso discorso, ma l’approccio “do whatever it takes” di Mario è più pertinente e stimolante che mai». L’attuale presidente del Consiglio italiano Mario Draghi è tra le 100 persone più influenti secondo il Time. È l’unico italiano nella lista: era stato citato nella selezione della rivista già nel 2013, quando era in copertina, e nel 2012 stato dichiarato persona dell’anno dal Financial Times, quando era governatore dalla Bce. «Sta guidando la sua nazione attraverso la pandemia con mano abile, sostenendo una rapida campagna di vaccinazione e misure di soccorso per aiutare le imprese e i lavoratori italiani», ha scritto Janet Yellen, segretaria al Tesoro degli Usa che ne ha tracciato il breve profilo sul magazine. «Con l’Italia alla guida del G20 di quest’anno, Mario sta riunendo le principali economie del mondo per porre fine alla pandemia, promuovere una ripresa globale inclusiva e affrontare questioni globali urgenti come il cambiamento climatico. Gli Stati Uniti sono grati di avere Mario di nuovo come partner. Questa volta da Presidente del Consiglio italiano».

Immagine di copertina: ANSA/CHIGI PALACE PRESS OFFICE

