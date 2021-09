Erika Mattina, la finalista di Miss Mondo insultata perché lesbica: «Vado avanti a testa alta»

«Trovo assurdo che ci sia gente che sia andata a vedere i miei profili social per sapere quale sia il mio orientamento sessuale e trovo ridicolo che si possa pensare che io abbia passato le selezioni di Miss Mondo Italia solo perché sono lesbica. Io vado avanti a testa alta». In un’intervista rilasciata all’Adnkronos, Erika Mattina, tra le 25 finaliste di Miss Mondo, risponde così alla pioggia di insulti social dove viene accusata di aver passato le selezioni solo perché lesbica. Agli hater che si chiedono come faccia un’omosessuale dichiarata a fare le selezioni per Miss Mondo Italia Erika risponde: «Non mi sono posta il problema di dire se sono lesbica o no. La sessualità di una persona è un fatto personale, non si dovrebbe neanche tenere conto di questo». «Si vede che gli hater non sanno nulla di come funzioni un concorso di bellezza – sottolinea la finalista di Miss Mondo – qui facciamo un sacco di prove e talent per passare le selezioni, di certo non sono stata presa perché sono lesbica – ribadisce – né mi avrebbero scartato se lo avessero saputo. Sto vivendo questa esperienza con totale serenità e mi sto divertendo moltissimo. Purtroppo ci sono gli odiatori che non vedono l’ora di scrivere idiozie e questo mi dispiace».

Erika aggiunge di non essere sorpresa dagli attacchi social: «Potevo aspettarmelo perché mi è già capitato di ricevere insulti per il mio orientamento sessuale, ma sono super felice di come mi stanno trattando qui e il resto passa in secondo piano». Erika Mattina e la sua compagna Martina Tammaro si battono da sempre per i diritti della comunità Lgbtq+. Alla notizia della presenza di Erika tra le finaliste del concorso di bellezza più prestigioso del mondo, l’odio razzista e omofobo si è scatenato: «Sono più tutelati gli omosessuali che le persone normali»; «Come fa una omosessuale dichiarata a fare le selezioni per Miss mondo? Assurdo dove stiamo arrivando», sono alcuni dei commenti pubblicati su Instagram.

