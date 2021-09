Trovata nel Pavese l’auto di Giacomo Sartori, il 30enne scomparso da Milano cinque giorni fa

È stata ritrovata nel comune di Casorate Primo, in provincia di Pavia, l’auto aziendale di Giacomo Sartori, tecnico informatico di 30 anni della provincia di Belluno che è scomparso da Milano la sera del 17 settembre, dopo aver subito il furto del suo zaino in zona Porta Venezia. Stando a quanto riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano, l’auto – una Polo di colore grigio scuro – risulta regolarmente chiusa e, per il momento, non sembra offrire agli investigatori elementi utili a indirizzare le indagini sulla scomparsa del giovane, originario di Mel. Sono comunque in corso i rilievi necessari per individuare eventuali tracce invisibili a occhio nudo. L’ultima volta che Sartori è stato visto si trovava in un’enoteca a Milano, tra Porta Venezia e piazza della Repubblica. Poi di lui si sono perse le tracce. Il tecnico informatico non si è presentato agli appuntamenti fissati e lunedì l’azienda di Assago per cui lavora ha contattato la sua famiglia che ha subito sporto denuncia. I parenti e gli amici hanno aperto una pagina Facebook per le ricerche e la condivisione di segnalazioni, Missing Giacomo Sartori.

