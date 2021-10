Elezioni regionali in Calabria, trionfo del centrodestra ai primi exit poll. Terzo posto per de Magistris

La forchetta per Occhiuto (centrodestra) oscilla tra il 46,5 e il 50,5 per cento. Ultimo de Magistris con il 21-25 per cento

I primi exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, danno un quadro chiaro di quelli che potrebbero essere i risultati delle elezioni regionali in Calabria. Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge una forchetta del 46,5-50,5 per cento seguito da Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) che si ferma, invece, al 24-28 per cento. Al terzo posto si piazza Luigi de Magistris con il 21-25 per cento. Dati simili arrivano anche dal primo Intention Tecné per Mediaset dove il candidato Roberto Occhiuto raggiunge una forchetta del 45-49 per cento seguito da Bruni (M5s) al 24-28 e da de Magistris al 22-26.

Per Youtrend «si va verso la conferma della vittoria (ampiamente prevista) di Occhiuto». «Questa – scrivono – è al momento l’unica notizia positiva per il centrodestra, insieme al dato di Dipiazza a Trieste (46-50 per cento per Opinio)».

Secondo il Viminale, l’affluenza alle regionali in Calabria si attesta al 40,61 per cento. Ieri sera, alla chiusura dei seggi, si era recato alle urne soltanto il 30,87 per cento degli aventi diritto al voto. Anche in mattinata l’affluenza è stata molto bassa. Nel gennaio 2020 l’affluenza era stata del 44,43 degli aventi diritto; per questa tornata, invece, il rischio è che sia ancora meno.

