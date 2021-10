Concorsi truccati all’Università, indagato anche Massimo Galli con altri 23 docenti

Sono 24 i docenti universitari indagati dalla procura di Milano per irregolarità nella gestione delle iscrizioni a numero chiuso alla facoltà di medicina ed Odontoiatria dell’Università Statale del capoluogo lombardo, oltre che su assunzioni di docenti, assistenti universitari e dirigenti sanitari. Sotto accusa, tra i 33 indagati in tutto, c’è anche il noto infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli. L’inchiesta ipotizza a vario titolo i reati di associazione a delinquere, corruzione, abuso d’ufficio, turbativa d’asta e falso materiale. Nel frattempo i carabinieri del Nas di Milano stanno effettuando le perquisizioni: sarebbero coinvolti anche gli atenei di Pavia, Torino, Roma e Palermo. Come riporta ilfattoquotidiano.it è stato contestato anche un episodio di corruzione a carico del professore ordinario di Medicina e chirurgia Riccardo Ghidoni che «riceveva nell’arco di alcuni mesi dall’odontoiatra Roberto Mannarino l’utilità rappresentata dall’esecuzione gratuita di lavori odontoiatrici per un valore di circa 10 mila euro». Ghidoni, dunque, compiendo «atti contrari ai doveri di ufficio», è risultato, secondo i pm, asservito «agli interessi personali di Mannarino, relativi alla carriera universitaria dei figli».

Il ruolo di Galli

Nel decreto dei pm si legge che Massimo Galli in qualità di professore all’Università degli Studi di Milano, «dipartimento di scienze biomediche e cliniche» al Sacco, e di direttore del reparto di malattie infettive, avrebbe «turbato» con «promesse e collusioni», in concorso col dg della Asst Fatebenefratelli-Sacco Alessandro Visconti e la collega Manuela Nebuloni, la procedura per assumere a tempo determinato «4 dirigenti biologi» per favorire in particolare «due candidate». Assunzioni che erano, invece, «fortemente» osteggiate da Maria Rita Gismondo, anche lei virologa del Sacco.

L’inchiesta

L’indagine avviata nel marzo 2018, su segnalazione di irregolarità nella gestione, riguarda più episodi di condizionamento delle assunzioni, secondo criteri non meritocratici, ma con l’obiettivo di favorire specifici candidati tramite la preventiva “profilazione” dei bandi di concorso sul prescelto da “aiutare”, ed anche grazie alla scelta di «compiacenti membri delle commissioni concorsuali».

Leggi anche: