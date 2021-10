Un uomo ha ucciso a coltellate una ragazza e ne ha ferite altre due in un bar a Luserna San Giovanni

Un uomo di origine marocchina ha ucciso a coltellate una ragazza e ne ha ferite altre due nel bar “Primavera” in via I Maggio a Luserna San Giovanni, nel Pinerolese, in provincia di Torino. I carabinieri lo hanno arrestato. L’accoltellatore è un 34enne di origini marocchine, Medhi Hounafi, la vittima si chiama invece Carmen De Giorgi, 44 anni. Secondo gli investigatori i due si conoscevano. Non sono noti, al momento, i motivi del gesto. I carabinieri del Comando provinciale di Torino stanno verificando se l’arrestato conoscesse la vittima o se, prima di accoltellarla, le abbia fatto delle avances. Le due ragazze ferite non sarebbero gravi. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo era seduto al tavolo del bar insieme alla vittima e due amiche, quando – per motivi ancora da accertare – ha colpito a morte la donna, ferendo le altre due in modo non grave. I militari dell’Arma sono al lavoro per verificare se i due si conoscessero e se l’uomo ha accoltellato la ragazza dopo alcune avances respinte. Il 34enne ha anche ferito in maniera non grave altre due donne.

