Italia sempre più anziana, la ricetta di Cottarelli: «In pensione prima chi fa figli»

Per contrastare la crisi demografica in Italia, con curve che tendono sempre più al basso, Carlo Cottarelli ha lanciato la sua ricetta, con un tweet nel quale commenta i dati Istat sul calo delle nascite del 2021. «Servirebbe un meccanismo premiante: chi fa figli vada in pensione prima», ha scritto l’ex commissario per la revisione della spesa pubblica. «Con pochi figli ci saranno meno lavoratori a produrre ciò che è necessario per gli anziani» e di conseguenza, questi ultimi, saranno obbligati «a ritardare il pensionamento». Dunque cosa c’è di meglio che incentivare i possibili genitori a fare figli con la promessa della pensione anticipata? L’idea, per quanto ragionevole nella teoria, potrebbe presentare qualche problema dal punto di vista pratico. La scorsa settimana infatti il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo ha dichiarato che «nel 2021 per la prima volta chiuderemo con meno di 400 mila nati. Per dare un elemento di confronto, nel 1964 avevamo oltre un milione di nascite». Per Blanciardo il crollo è dovuto a questo anno e mezzo passato tra lockdown e pandemia: due elementi che hanno alimentato «paura e incertezza dell’ignoto come accadde dopo Chernobyl».

Leggi anche: