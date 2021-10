I Maneskin colpiscono ancora: posano nudi per lanciare il nuovo singolo “Mammamia” – Le foto

I Maneskin non potevano scegliere foto migliore per lanciare il nuovo singolo Mammamia, in uscita l’8 ottobre. Dai primi secondi postati in anteprima dalla band romana su TikTok, il singolo – che precede l’uscita dell’album Teatro d’Ira Vol.2 – si preannuncia davvero scoppiettante. Una foto nudi su Instagram – accompagnata dalla scritta «Why so hot» e alcune stelline per coprire le parti intime – ha letteralmente mandato in tilt i milioni di fan del gruppo. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio – questi i loro nomi – hanno folgorato il loro pubblico con successi su successi. Dalla vittoria a Sanremo a quella dell’Eurovision senza dimenticare, poi, un’estate di concerti e il sold out per il tour europeo Loud kids on tour.

Fonte: Instagram

