Il numero di telefono di «Squid Game» bombardato dalle chiamate: Netflix modifica la scena

Netflix modificherà la scena di Squid Game in cui compare il numero di telefono sul bigliettino del gioco al centro della serie tv sudcoreana. Gli episodi, diretti da Hwang Dong-hyuk, sono disponibili sulla piattaforma dal 17 settembre: da quel momento, il telefono corrispondente al numero è stato riempito di telefonate. Secondo quanto riportato dalla Cnn, la proprietaria dell’utenza è da 16 anni Kim Gil-young, una donna che gestisce una pasticceria nella contea di Seongju, in Corea del Sud. Da quando la serie è uscita, la donna ha dichiarato di aver ricevuto centinaia di telefonate e di messaggi, tra cui anche diversi insulti. «La mia vita è stata distrutta», ha detto in un colloquio con la testata statunitense, dichiarando di avere iniziato a prendere medicinali per curare un disturbo da stress che gli scherzi le hanno provocato. «Non riesco più a concentrarmi perché mi chiamano di continuo numeri sconosciuti», ha detto. «Uso questo numero anche per lavoro e mi è impossibile cambiarlo». Prima dell’intervista alla Cnn, non c’era molta chiarezza su chi fosse il proprietario del numero: il Wall Street Journal aveva parlato di un uomo sudcoreano di circa quarant’anni, mentre la Bbc aveva citato una donna senza dare ulteriori dettagli.

