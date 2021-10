Visibilmente impaurito e spaesato, vagava lungo via Cipro, in direzione di piazzale Clodio (Prati). È stato catturato da una pattuglia della Polizia locale

Dopo i cinghiali tocca all’istrice. Stavolta a passeggiare per le vie di Roma è un animale mai avvistato prima. Visibilmente impaurito e spaesato, vagava lungo via Cipro, in direzione di piazzale Clodio (Prati). È stato catturato da una pattuglia della Polizia locale dopo essersi intrufolato tra le auto, entrando persino in alcuni esercizi commerciali della zona. Il giornalista Luca Telese ha pubblicato su Twitter il video chiedendosi «Ma che cavolo è questo coso?».

