Airola, la nube tossica dopo il maxi incendio divampato in un’azienda di logistica – I video

Un vasto incendio è divampato in un capannone della Sata, un’azienda di logistica di materiali plastici nella zona industriale di Airola, nel Beneventano. È accaduto nel pomeriggio del 13 ottobre. Le immagini circolate sui social mostrano un’alta colonna di fumo nero che si è alzata nel cielo richiamando l’attenzione di cittadini e automobilisti. Secondo quanto testimoniato dai cittadini locali, il fumo si è esteso per diversi chilometri e l’odore della nube tossica è arrivato fino a Napoli. L’Arpac, azienda per la protezione ambientale della Campania, sta monitorando i dati registrati dalle centraline di rilevamento. In diversi comuni i sindaci hanno invitato la popolazione a restare in casa e a non aprire porte e finestre. I vigili del fuoco sono stati impegnati tutto il pomeriggio, e uno di loro è finito in ospedale per intossicazione.

Video di copertina: Francesco Emilio Borrelli su Facebook

Leggi anche: