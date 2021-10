Incendio e crollo di una palazzina a Pinerolo, un morto: si cercano dispersi – Il video

Un incendio con scoppio e crollo si è sviluppato questa mattina in una palazzina di piazza Sabin 6 a Pinerolo in provincia di Torino. L’incendio è avvenuto al terzo piano dell’edificio

Un incendio con scoppio e crollo si è sviluppato questa mattina in una palazzina di piazza Sabin 6 a Pinerolo in provincia di Torino. L’incendio è avvenuto al terzo piano dell’edificio. Vigili del fuoco e carabinieri sono sul posto e scavano alla ricerca di eventuali dispersi. Alcuni video pubblicati su Facebook mostrano la palazzina incendiata e l’arrivo dei vigili del fuoco. Tra le cause si parla di una fuga di gas. Secondo l’agenzia di stampa AdnKronos ci sarebbe un morto. Si cercano altri due dispersi. La vittima si trovava in casa quando è avvenuta una forte esplosione a cui ha fatto seguito un incendio. La palazzina ha in totale dodici alloggi. Un ferito ha ustioni di primo e secondo grado sull’80% del corpo. È intubato e l’elisoccorso lo sta trasportando al Cto di Torino. Altre due persone ferite in modo meno grave sono all’ospedale di Pinerolo.

Video da: pagina Facebook Vita Diocesana Pinerolese

